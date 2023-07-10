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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة: الألمان أكثر الجنسيات التى زارت مصر خلال النصف الأول من 2023

السياحة
السياحة

وزير السياحة: الألمان أكثر الجنسيات التي زارت مصر خلال النصف الأول من 2023


 


قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن النصف الأول من عام 2023 شهد تنوعًا كبيرًا من جنسيات السائحين الذين زاروا مصر خلال تلك الفترة.


 

وكشف الوزير عن أن "الألمان" هم الأكثر زيارة لمصر خلال النصف الأول من عام 2023، يليهم الجنسيات الأمريكية والبريطانية والإسبانية والإيطالية، وغيرها من الجنسيات، مؤكدًا أن الأرقام التي تحققت "قياسية" لم تتحقق من قبل.

 

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان"مستقبل السياحة في مصر.. الفرص والتحديات".

 

أضاف عيسى، خلال كلمته، أن أداء أول ٦ أشهر من العام متميز وتاريخي، حيث تحقق أكثر من 7 ملايين سائح، موجهًا الشكر والتهنئة للقطاع الخاص، مؤكدًا  دوره في تحقيق هذه الأرقام والمعدلات.

 

استكمل بقوله صناعة السياحة في العالم ما زالت أقل من عام 2019 قبل جائحة كورونا، لكن في المقابل حققت مصر نموًا متزايدًا خلال الفترة الماضية، وحصتها السوقية في ازدياد، بالمقارنة بالسياحة العالمية.

 

وأشار الوزير إلى استهداف تحقيق 18 مليون سائح خلال عام 2024، مشيرًا إلى أنه تم التركيز على الميزات التنافسية التي تملكها مصروأبرزها سياحة الشواطئ وسياحة العائلات، وسياحة الغوص، والسياحة الثقافية

وزير السياحة الألمان أكثر الجنسيات التي زارت مصر خلال النصف الأول من 2023 وزير السياحة الألمان أكثر الجنسيات التي زارت مصر خلال النصف الأول من 2023

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