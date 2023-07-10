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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

راتب يصل لـ15 ألف جنيه.. «وزارة العمل» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توافر 65 فرصة عمل جديدة للشباب أصحاب المؤهلات المتوسطة، والذين يتراوح أعمارهم من 18 وحتى 35 سنة، وذلك بإحدى شركات إدارة المشروعات، وبراتب يصل ل15 ألف جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 25 شيف مطبخ، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة من 3 إلى 12 سنة، وذلك براتب يتراوح من 3500 إلى 15000 جنيه.

كما تطلب الشركة، 25 شيف مشويات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة من 3 إلى 12 سنة، وذلك براتب يتراوح من 3500 إلى 15000 جنيه.

وتحتاج الشركة أيضا، 15 مضيف، وذلك من الجنسين، وبراتب 3200 جنيه، و10 كول سنتر، وذلك من الجنسين، وبراتب 3500 جنيه، وأيضا 10 استيوارد، براتب 3200 جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في القاهرة الجديدة، الألف مصنع للصناعات الغذائية، أو الاتصال على 01286563334.

وزارة العمل فرصة عمل أصحاب المؤهلات المتوسطة شركات إدارة المشروعات شيف مطبخ شيف مشويات

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