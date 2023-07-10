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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

خطر يهدد صحتهم.. آثار النقص الغذائي السلبية على صحة الأطفال

صحة الأطفال
صحة الأطفال

يعد النقص الغذائي من أكبر المشاكل التي تؤثر على صحة الأطفال وكبار السن حول العالم، حيث يتسبب هذا النقص في عدم تلبية احتياجات الجسم من العناصر الغذائية الأساسية كالبروتينات والفيتامينات والمعادن، مما يؤدي إلى ظهور العديد من الآثار السلبية.

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ينتشر نقص التغذية في جميع أنحاء العالم، فمن الضروري معالجة نقص المغذيات لأنها قد تؤدي إلى مشاكل صحية مزمنة طويلة الأمد مثل الكساح وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد وتضخم الغدة الدرقية والسمنة وأمراض القلب التاجية والسكري من النوع الثاني، وفقًا لما ذكره موقع "powerofnutrition".

 آثار النقص الغذائي السلبية على صحة الأطفال

كما أوضح الخبراء أن النقص الغذائي يؤثر على نمو وتطور الأطفال بشكل كبير، حيث يعاني الأطفال المصابون بالنقص الغذائي من قصر القامة وضعف في العضلات والعظام، كما تصبح المناعة لديهم ضعيفة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض والعدوى.

علاوة على ذلك، يعاني الأطفال المصابون بالنقص الغذائي من تراجع في الذكاء والتركيز، مما يؤثر على تقدمهم العلمي والتعليمي، حيث يقل انتباههم واهتمامهم بالدروس، مما يؤثر على فرصهم التعليمية ونجاحهم في المدرسة.

أما بالنسبة لكبار السن، فإن النقص الغذائي يتسبب في ضعف الجهاز المناعي لديهم وارتفاع في احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وأمراض العظام، كما يصبح نظامهم العصبي غير مستقر، مما يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

هناك سبل للتغلب على النقص الغذائي وتقليل آثاره السلبية، أهمها التوعية بأهمية تناول الطعام الصحي والتوازن بين العناصر الغذائية المختلفة، حيث يجب على الأهل والمعلمين علم الأطفال بأهمية الخضروات والفواكه والمكونات الغذائية الأخرى وكيفية التعرف عليها واستخدامها في وجباتهم اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، ينصح بإجراء فحوصات دورية لقياس مستويات العناصر الغذائية في جسم الأطفال وكبار السن وتعويض أي نقص يحدث من خلال تناول المكملات الغذائية المناسبة، حيث يجب استشارة الأطباء والمتخصصين قبل تناول أي مكملات غذائية.

كما يجب المحافظة على توازن النظام الغذائي وتنوعه لتلبية احتياجات الجسم من العناصر الغذائية المختلفة، كما ينصح بتناول وجبات صحية ومتوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة للنمو والتطور الصحيح للأطفال والحفاظ على صحة كبار السن.

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