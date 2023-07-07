اجعلها ضمن نظامك الغذائي.. أطعمة صحية للحفاظ على مستويات السكر في الدم

السكر من الأمراض الشهيرة والمنتشرة حول العالم، ويعدّ واحدًا من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الجلوكوز)، ولا تُفرق إصابته بين كبير أو صغير، ذكور أو إيناث، لكنَّه يشيع بشكل أكبر بين الكبار، يمكن السيطرة على مرض السكري بشكل أفضل من خلال دمج الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي التي يمتصها الجسم ببطء وبالتالي لا تؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم.

وتميل بعض الأطعمة إلى التحكم بشكل طبيعي في مستويات السكر في الدم، لذلك تستعرض “الدستور” فيما يلي قائمة بالأطعمة الصديقة لمرض السكري والتي يجب على الشخص المُصاب به أن يدمجها في نظامه الغذائي كما اقترحه أستاذ الغدد الصماء وعلاج السكر وعضو الجمعية المصرية للتغذية الطبية "وليد منصور".

يمكن من خلال تناول كافة الأطعمة التي تحتوي المعادن أن تُنظم التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، والتي تجعل الجسم أكثر استجابة للأنسولين، مما يحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

وأكد الدكتور وليد منصور أستاذ الغدد الصماء وعلاج السكر وعضو الجمعية المصرية للتغذية الطبية على أنَّ "النيم" وهو أحد أنواع البذور الغذائية المشهورة في الهند ويُباع منها في مصر بالمولات الكبيرة، يُقلل من امتصاص الجلوكوز من خلال التنظيم الأعلى لناقل الجلوكوز 4 وتثبيط الإنزيمات المعوية الرئيسية مثل الجلوكوزيدات.

كما تلعب الفواكه الطازجة في تنظيم مستويات السكر في الدم، بحسب الدكتور وليد منصور أستاذ الغدد الصماء وعلاج السكر وعضو الجمعية المصرية للتغذية الطبية.

وأوضح أستاذ الغدد الصماء وعلاج السكر أنَّ القرفة أيضًا تشتهر بقدرتها على خفض نسبة السكر في الدم، مُشيرًا إلى أنَّ هناك دراسات أكدت أن التوابل يمكن أن تحاكي تأثيرات الأنسولين، وهو هرمون يساعد على إزالة السكر من الدم.

بينما يرتبط القرع المرّ بخفض نسبة السكر في الدم في الجسم، وذلك لأن البطيخ المرّ له خصائص تعمل مثل الأنسولين، مما يساعد على جلب الجلوكوز إلى الخلايا للحصول على الطاقة.

وتعتبر بذور الكتان مصدرًا جيدًا للألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية والقشور، قد تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

واختتم أستاذ الغدد الصماء وعلاج السكر حديثه أنَّ إدارة مرض السكري تلزم رعاية مناسبة، ونظام غذائي، وخيارات نمط الحياة، تُمكّن من أن يعيش المُصاب به حياة صحية ومُرضية.