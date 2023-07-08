تعرف على أهمية دمج البيوتين في النظام الغذائي

يبحث الناس عن كل ما يمكن أن يعطي بشرتهم نضارة وإشراقًا ويغذيها خاصةً خلال فصل الصيف، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وعندما يتعلق الأمر بالحصول على بشرة صحية ومشرقة، فإن تغذية الجسم بالعناصر الغذائية الصحيحة أمر ضروري، وأحد هذه العناصر الغذائية الحيوية لصحة الجلد هو "البيوتين" أو يطلق عليه "فيتامين ب المركب" وهو معروف بدوره في الحفاظ على بشرة نابضة بالحياة ومتوهجة، وحظي باهتمام كبير باعتباره فيتامين معروف بآثاره الإيجابية على الجلد والشعر.

وحسب موقع "Hindustan times" فإنه يمكن أن يساهم دمج الأطعمة الغنية بالبيوتين في النظام الغذائي في الصحة العامة للبشرة، مما يعزز بشرة شابة ومشرقة.

من الأجهزة اللوحية إلى العلكات والمساحيق، يعج السوق بمكملات البيوتين، لكن الجمال الحقيقي يكمن في تغذية الجسم بالطريقة الصحيحة، يجب تناول تلك الأطعمة الغنية من أجل تحول طبيعي ومشرق يبدأ من الداخل.

وفي السياق يستعرض “الدستور” من خلال السطور التالية الأطعمة الغنية بالبيوتين التي يمكن تناولها للحصول على بشرة صحية.

1. اللوز:

اللوز وجبة خفيفة ممتازة ومصدر رائع للبيوتين، فهو يحتوي أيضًا على أحماض أوميجا 3 الدهنية والدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تقلل الالتهاب وتحسن صحة القلب، هذه المكسرات هي مصدر كبير للدهون الصحية المغذية للبشرة ومضادات الأكسدة، اللوز مصدر جيد لفيتامين E ، وهو مضاد للأكسدة معروف بقدرته على حماية البشرة من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.

2. البيض:

فيتامينات ب والبروتين والحديد والفوسفور وفيرة في البيض، البيوتين وفير بشكل خاص في صفار البيض، نظرًا للتركيز العالي في صفار البيض للعديد من فيتامينات ب ، فإن البيض الكامل المطبوخ يعد مصدرًا جيدًا للبيوتين، الاستهلاك المنتظم للبيض يضيء البشرة ويمنحها مظهرًا شابًا ومشرقًا.

3. البطاطا:

البطاطا الحلوة هي خضروات جذرية غنية بالمغذيات وتحتوي على البيوتين، تحتوى أيضا على بيتا كاروتين وفيتامين أ، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على صحة الجلد، و تعد البطاطا الحلوة خيارًا جيدًا للبشرة المشرقة لأن فيتامين أ يشجع على تجديد الخلايا ويساعد في استعادة الجلد التالف.

4. سمك السلمون:

أحماض أوميجا 3 الدهنية ، وفيرة في سمك السلمون والأسماك الدهنية الأخرى ، وهي تحظى بتقدير كبير لقدرتها على تخفيف الالتهابات بالجسم، بالإضافة إلى ذلك يعتبر السلمون المطبوخ مصدرًا جيدًا للبيوتين ، حيث يوفر خمسة ميكروجرام لكل 3 أونصات، وايضا سمك السلمون مفيد للبشرة الصحية لأنه يحتوي على الدهون الصحية، و تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في تقليل الالتهابات والحفاظ على ترطيب البشرة، و يمكن أن يساعد تناول سمك السلمون في تحسين نسيج الجلد.

هذه الأطعمة الغنية بالبيوتين قد تساعدك على الحصول على بشرة أكثر صحة وإشراقًا، ومع ذلك من الضروري أن تتذكر أنه من أجل صحة الجلد الجيدة ، فإنه يجب اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وترطيب كافي ونظام للعناية بالبشرة كلها ضرورية، لتلبية احتياجات صحة البشرة والشعر.