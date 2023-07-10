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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: على المرء ألا ينظر إلى ما حرّم الله خلال المصيف (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التنزه له أحكام وآداب، سواءً فى المصايف أو غيرها، من بينها غض البصر عما حرم الله عليك، ولا تتنمر على أحد أو تؤذى، سواء بالكلام أو بالنظر.

أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم: "إحنا فى مجتمع من عاداته الاحتشام والحفاظ على الأعراض، وكلها تتفق مع فطرتنا، وهذه العادات تجعل المرء محافظًا على الأخلاقيات العامة، وكل ده بنشوفه وإحنا ماشيين فى الشارع، لو واحد اتعرض لمرأة بيسمع كلمات".

واستكمل:"دائمًا نحافظ على اللسان، لأنه يطلق بعد النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، لما تروح المصيف بلاش النظر لما حرم الله عليك، انشغل بنفسك ومن معك ولا تلق بالًا للآخرين".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=Tvvk04zegKU

الشيخ عويضة عثمان الإفتاء المصرية بدار الإفتاء المصرية

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