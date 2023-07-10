أمين الفتوى: على المرء ألا ينظر إلى ما حرّم الله خلال المصيف (فيديو)

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التنزه له أحكام وآداب، سواءً فى المصايف أو غيرها، من بينها غض البصر عما حرم الله عليك، ولا تتنمر على أحد أو تؤذى، سواء بالكلام أو بالنظر.

أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم: "إحنا فى مجتمع من عاداته الاحتشام والحفاظ على الأعراض، وكلها تتفق مع فطرتنا، وهذه العادات تجعل المرء محافظًا على الأخلاقيات العامة، وكل ده بنشوفه وإحنا ماشيين فى الشارع، لو واحد اتعرض لمرأة بيسمع كلمات".

واستكمل:"دائمًا نحافظ على اللسان، لأنه يطلق بعد النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، لما تروح المصيف بلاش النظر لما حرم الله عليك، انشغل بنفسك ومن معك ولا تلق بالًا للآخرين".

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