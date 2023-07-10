ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد بحوث البساتين ينظم دورة تدريبية تحت عنوان شجرة الزيتون

وزير الزراعة
وزير الزراعة

نظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية ممثلا في قسم بحوث الزيتون دورة تدريبية تحت عنوان شجرة الزيتون ما بين التحديات والحلول وذلك في الفترة من ٩ يوليو الي ١١ يوليو ٢٠٢٣.

 

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين، أن ذلك يأتي في إطار الدور الإرشادي والتدريبي للمعهد وبناء علي توجيهات وزير الزراعة السيد القصير واشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالاهتمام بالمحاصيل البستانية ومنها محصول الزيتون.

 واضاف حلمي ان هذة الدورة سوف تناقش اهم التحديات التي تواجة زراعة الزيتون في مصر وكيفية التغلب علي ذلك بداية من انشاء المزرعة واختيار الصنف الملائم للمنطقة، وكذلك اختيار الشتلة ذات المواصفات القياسية وإجراء العمليات الزراعية الجيدة من التقليم والري والتسميد وحتي مرحلةجمع المحصول.

الأكثر قراءة

آخرهم إمام عاشور.. أبرز 7 زملكاوية خطفهم قطار الأهلى

حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلي بعد عملية استئصال الرحم

كيف أسهمت "العلمين الجديدة" فى جذب السياحة العالمية؟.. خبير يوضح

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023

طعنة بالبطن.. أول صور لشاب قتل على يد صديقه فى بورسعيد

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ضربة حرة لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟