معهد بحوث البساتين ينظم دورة تدريبية تحت عنوان شجرة الزيتون

نظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية ممثلا في قسم بحوث الزيتون دورة تدريبية تحت عنوان شجرة الزيتون ما بين التحديات والحلول وذلك في الفترة من ٩ يوليو الي ١١ يوليو ٢٠٢٣.

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين، أن ذلك يأتي في إطار الدور الإرشادي والتدريبي للمعهد وبناء علي توجيهات وزير الزراعة السيد القصير واشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالاهتمام بالمحاصيل البستانية ومنها محصول الزيتون.

واضاف حلمي ان هذة الدورة سوف تناقش اهم التحديات التي تواجة زراعة الزيتون في مصر وكيفية التغلب علي ذلك بداية من انشاء المزرعة واختيار الصنف الملائم للمنطقة، وكذلك اختيار الشتلة ذات المواصفات القياسية وإجراء العمليات الزراعية الجيدة من التقليم والري والتسميد وحتي مرحلةجمع المحصول.