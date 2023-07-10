ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير يرد على مخاوف سيطرة الذكاء الاصطناعي على الوظائف البشرية

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال عصام الجوهري، أستاذ نظم المعلومات وإدارة التحول الرقمي، إن المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعض الشركات المصنعة للروبوتات هو مجرد دعاية، فتلك الشركات ليست جهات حكومية أو مسئولة حتى تقيم مثل هذا المؤتمر.

وأضاف “الجوهري” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم ينبهر على المستوى التنظيمي، أو ردود الروبوتات على أسئلة الصحفيين، مؤكدًا أن مثل هذه الردود متوفرة في "شات جي بي تي".

وكشف أستاذ نظم المعلومات، أن منظكي المؤتمر يستهدفون طمأنة بعض الدول تجاه مخاوفها من الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع إلى وضع ميثاق أخلاقي للذكاء الاصطناعي.

وتابع: نُدرك أهمية الذكاء الاصطناعي في التعليم والصحة والتجارة الإلكترونية ولكن عند تطبيقها لابد أن يكون هناك قوانين وتشريعات تنظم عملها حتى لا يكون الإنسان في حالة خطر، ولمعرفة من سيحاسب إذا أخطأت الروبوتات. 

هل يحل الروبوت محل الإنسان ببعض الوظائف؟

وأكد أن بعض الوظائف التي تحمل صعوبة هي التي يجب أن تستخدم فيها الروبوتات لعدم التضحية بالإنسان، ولكن أن تحل محل الإنسان في الوظائف المرتبطة بالإبداع أو المهارة فمن المبكر جدًا ان يقوم بها روبوت. 

أستاذ نظم المعلومات الروبوتات محل الإنسان الوظائف المؤتمر الصحفي الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

تفاصيل إصدار أول راوية عربية بتقنية الذكاء الاصطناعي (فيديو)

"القاهرة الإخبارية" توضح أبرز مخاوف البشر من الروبوتات بعد طفرة الذكاء الاصطناعى (فيديو)

جامعة طنطا تطلق موقعًا إلكترونيًا بأنظمة الذكاء الاصطناعى

أمين "الجامعات الإسلامية": لا بد أن يستخدم الذكاء الاصطناعى فى تطوير التدريس بالجامعات

كيف تحمي الدول أمنها في ظل الذكاء الاصطناعي؟.. كتاب حديث يكشف

الخشت: ضرورة إدراج الذكاء الاصطناعى ضمن المناهج الدراسية

الأكثر قراءة

آخرهم إمام عاشور.. أبرز 7 زملكاوية خطفهم قطار الأهلى

حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلي بعد عملية استئصال الرحم

كيف أسهمت "العلمين الجديدة" فى جذب السياحة العالمية؟.. خبير يوضح

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023

طعنة بالبطن.. أول صور لشاب قتل على يد صديقه فى بورسعيد

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ضربة حرة لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟