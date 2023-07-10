خبير يرد على مخاوف سيطرة الذكاء الاصطناعي على الوظائف البشرية

قال عصام الجوهري، أستاذ نظم المعلومات وإدارة التحول الرقمي، إن المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعض الشركات المصنعة للروبوتات هو مجرد دعاية، فتلك الشركات ليست جهات حكومية أو مسئولة حتى تقيم مثل هذا المؤتمر.

وأضاف “الجوهري” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم ينبهر على المستوى التنظيمي، أو ردود الروبوتات على أسئلة الصحفيين، مؤكدًا أن مثل هذه الردود متوفرة في "شات جي بي تي".

وكشف أستاذ نظم المعلومات، أن منظكي المؤتمر يستهدفون طمأنة بعض الدول تجاه مخاوفها من الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع إلى وضع ميثاق أخلاقي للذكاء الاصطناعي.

وتابع: نُدرك أهمية الذكاء الاصطناعي في التعليم والصحة والتجارة الإلكترونية ولكن عند تطبيقها لابد أن يكون هناك قوانين وتشريعات تنظم عملها حتى لا يكون الإنسان في حالة خطر، ولمعرفة من سيحاسب إذا أخطأت الروبوتات.

هل يحل الروبوت محل الإنسان ببعض الوظائف؟

وأكد أن بعض الوظائف التي تحمل صعوبة هي التي يجب أن تستخدم فيها الروبوتات لعدم التضحية بالإنسان، ولكن أن تحل محل الإنسان في الوظائف المرتبطة بالإبداع أو المهارة فمن المبكر جدًا ان يقوم بها روبوت.