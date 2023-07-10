قبل طرحه فى السينمات.. توتا يُعد دكتوراه فى الإجرام ضمن أحداث "البطة الصفرا"

أعلن صناع فيلم “البطة الصفرا” عن موعد طرح العمل بدور العرض السينمائي مطلع شهر أغسطس المقبل، ليشارك في منافسة أفلام موسم صيف 2023 الجاري.

وعلم “الدستور” من مصادر داخل فريق العمل، أن الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، حيث يُجسد بطل العمل محمد عبدالرحمن “توتا” دور باحث يُعد لمناقشة رسالة الدكتوراه في علم الجريمة، ويساعده دكتور جامعي يجسد شخصيته الفنان سامي مغاوري، ليتورطا في عملية نصب ويقعان في فخ نصبته لهم إحدى العصابات.

يشارك في بطولة فيلم “البطة الصفرا” كل من الفنانة غادة عادل، ومحمد عبدالرحمن، ومحمود حافظ، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبوالروس، وأحمد طلعت، ويشارك صلاح عبدالله وسامي مغاوري وعمرو رمزي كضيوف شرف، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومن إنتاج رامي السكري، وإخراج عصام نصار.

وانتهى صناع فيلم “البطة الصفرا” من تسجيل ثلاث أغان خاصة بالفيلم سيتم طرحهم كمواد دعائية للفيلم، بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه.

الأغاني الثلاثة كلها من كلمات مصطفى البرنس وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع وهندسة صوتية ماهر صلاح، وجاءت الأولى بصوت الفنان عبدالباسط حمودة والثانية للفنان أحمد أمين وهو أحد ضيوف الشرف بالعمل، والأغنية الثالثة للمطرب الصاعد أحمد الخطيب.

فيلم "البطة الصفرا" هو التعاون السينمائي الثاني للفنانة غادة عادل، مع محمد عبدالرحمن توتا، معًا بعد فيلم الخطة العايمة، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي في نص الليل وفرصة سعيدة، ويشاركهما في بطولة فيلم البطة الصفرا النجوم محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبوالروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.