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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير دولي يوضح أسباب رفض تركيا ضم السويد إلى حلف «الناتو»

الناتو
الناتو

قال بشير عبدالفتاح، خبير العلاقات الدولية، إن قمة “الناتو” المرتقبة تأتي في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، حيث من المقرر طرح عدد من الملفات المتعلقة بانضمام عناصر جديدة للحلف.

وأضاف “عبد الفتاح” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحلف مكون من 31 عضو، وافقت 29 دولة منها على انضمام السويد للحلف باستثناء المجر وتركيا، مشيرًا إلى أن هناك أنباء عن تمرير التصديق خلال هذا الاجتماع.

وتابع، أن هناك أنباء عن انضمام أوكرانيا للحلف أو تقديم تعويضات في حال تأخرت العضوية، مؤكدًا أن ليتوانيا التي سيقام بها الاجتماع إحدى دول البلطيق الثلاث التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، والتي تبعد 150 كيلومتر فقط عن موسكو، وهي أقرب نقطة يلتقي فيها الاتحاد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

أسباب رفض تركيا انضمام السويد

وأشار إلى أن رفض تركيا للتصديق على انضمام السويد يرجع إلى عدم التزامها بالشروط التي وضعتها وهي إلغاء حظر السلاح الذي فرضته على تركيا بعد تدخلها في سوريا، وكذلك تسليم 130 شخصًا من حزب العمال الكوردي المعارض لتركيا، وتسليمهم شخصًا واحدًا، وكذلك تعديلها قانون ملاحقة الإرهابيين، وأن يوافق الكونجرس على تزويد تركيا بـ 40 مقاتلة f16.

بشير عبدالفتاح الناتو انضمام السويد أسباب رفض تركيا ليتوانيا إلغاء حظر السلاح الكونجرس

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