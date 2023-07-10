كيف أسهمت "العلمين الجديدة" فى جذب السياحة العالمية؟.. خبير يوضح

قال الخبير السياحي وائل حبيب، إن مدينة العلمين الجديدة تعد واحدة من المشروعات المهمة التي تم تنفيذها في مصر خلال السنوات الأخيرة، فقد أسهمت في جذب السياحة لمصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك عوامل أسهمت في نجاح مدينة العلمين الجديدة في زيادة الجذب السياحي أبرزها ما يلي:

1. البنية التحتية المتطورة:

نفذت الحكومة المصرية مشروعات هامة لتطوير البنية التحتية في مدينة العلمين الجديدة، بما في ذلك الطرق والمطارات والموانئ. هذا التطوير المستمر يسهم في تحسين وصول السياح إلى المدينة وتوفير وسائل النقل المريحة، مما يزيد من جاذبية المدينة للسياح.

2. الشواطئ الرائعة:

تتمتع مدينة العلمين الجديدة بشواطئ خلابة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. توفر هذه الشواطئ الرملية النقية والمياه الزرقاء الصافية بيئة مثالية للسياحة الشاطئية وممارسة الأنشطة المائية مثل الغوص وركوب الأمواج. وتعتبر من الشواطئ المثالية للسياح الباحثين عن الراحة والاستجمام.

3. المعالم السياحية:

تحتوي مدينة العلمين الجديدة على العديد من المعالم السياحية المهمة التي تعكس تاريخ وثقافة مصر. تشمل متحف العلمين الجديدة الذي يعرض تاريخ المدينة ويعرض القطع الأثرية والتحف الفنية. كما تضم المدينة العديد من المساجد والكنائس التاريخية التي تعكس التعايش السلمي بين الأديان في مصر.

4. الفنادق الفاخرة والمنتجعات:

توجد في مدينة العلمين الجديدة مجموعة متنوعة من الفنادق الفاخرة والمنتجعات التي توفر إقامة مريحة وخدمات عالية الجودة للزوار. تتميز هذه المنشآت بالتصميم الحديث وتوفر مجموعة واسعة من المرافق والأنشطة الترفيهية مثل المسابح والسبا والمطاعم الفاخرة. إن وجود هذه الفنادق والمنتجعات يسهم في جذب السياح الباحثين عن تجربة فاخرة واسترخاء.

5. الرياضات والأنشطة الترفيهية:

توفر مدينة العلمين الجديدة مجموعة متنوعة من الرياضات والأنشطة الترفيهية للزوار. يمكن للسياح المشاركة في رياضات مثل الجولف وركوب الخيل ورياضة المشي لمسافات طويلة في المناظر الطبيعية الخلابة المحيطة بالمدينة. كما يمكنهم الاستمتاع بالرحلات البحرية والصيد البحري.

6. الترويج السياحي والتسويق:

لقد قامت السلطات المصرية بجهود كبيرة في الترويج لمدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية رائعة. تم إطلاق حملات تسويقية وإعلانية شاملة في الوسائط المختلفة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون والصحف والمجلات السياحية. تم التركيز على مزايا المدينة وجمالها الطبيعي والثقافي لجذب انتباه السياح وزيادة الوعي بالوجهة.

7. التنوع الثقافي والتاريخي:

تعتبر مصر بلدًا ذات تنوع ثقافي وتاريخي هائل، ومدينة العلمين الجديدة لا تختلف عن ذلك. يمكن للسياح استكشاف التراث المصري القديم من خلال زيارة المواقع الأثرية المحلية المثل مدينة العلمين القديمة ومقابر القديسين ومعابدهم. هذا يوفر للزوار فرصة فريدة لاكتشاف التاريخ والثقافة المصرية العريقة.

8. الأحداث والمهرجانات:

تستضيف مدينة العلمين الجديدة العديد من الأحداث والمهرجانات طوال العام، مثل المهرجانات الموسيقية والثقافية والفنية. يتم تنظيم فعاليات خاصة بالرياضة والفن والمسرح والأداء الموسيقي، مما يعزز جاذبية المدينة كوجهة سياحية ديناميكية ومتنوعة.