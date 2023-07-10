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الإثنين 10 يوليو 2023
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سياسي

محمد عبدالعزيز: "التحالف الوطنى" قانون متقدم فى العمل الأهلى

النائب محمد عبد العزيز
النائب محمد عبد العزيز

أعلن النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمه وباسم تنسيقية شباب الأحزاب موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال "عبدالعزيز": إن القانون هام جدًا، لأن العمل الأهلي له دور عريق في خدمة المجتمع على مدار مائتي عام حتى وصلنا لقانون 149 لسنة 2019، وهو قانون متقدم جدًا في العمل الأهلي، بأهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني حينما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، أطلق أيضًا عام 2022 أن يكون عام المجتمع المدني، وفي هذه السياق نشأ التحالف الوطني للعمل الأهلي كاختيار مجموعة من المنظمات الكبرى المعنية وقامت بإنجازات كبيرة جدًا، لكن في الممارسة ظهرت تحديات كثيرة نتيجة غياب القانون.

وأوضح أنه على سبيل المثال لا يستطيع التحالف عقد بروتوكولات تعاون مع وزارات أو هيئات يستطيع من خلالهم تنفيذ نشاطه مثل دورات تدريبية وورش عمل ورفع كفاءة، في حين يتيح القانون هذا الأمر للتحالف، ويساهم في تعظيم الجهود وتوحيد قاعدة البيانات، وهو يزيد من فرص قطاع كبير من المواطنين الذين بحاجة للاستفادة، أيضًا من المهم ترسيخ ثقافة التطوع لشبابنا واكتسابه خبرات قيادية.

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