رئيس نادى لاتسيو: سافيتش توسل إلىّ للانتقال للسعودية

أكد كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو الإيطالي، أن الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب الفريق، طلب مغادرة النادي والانتقال للعب في السعودية.

كانت تقارير صحفية أكدت توصل سافيتش إلى اتفاق للانضمام إلى الهلال السعودي، قادمًا من لاتسيو الإيطالي.

وقال لوتيتو، في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "لقد طلب مني ميلينكوفيتش سافيتش مغادرة النادي توسل إلي ليقوم بذلك، فهو يريد فقط المغادرة. اسألوه عما إذا كان ذاهبًا إلى السعودية".

وزاد: "الهلال؟ نحن في انتظار الوثائق الرسمية والأوراق.. تتم الصفقة عندما يتم توقيع المستندات. العرض أقل من 50 مليون يورو”.

وتُقدر تقارير صحفية، قيمة الصفقة، بمبلغ 40 مليون يورو سيدفعها نادي الهلال السعودي إلى لاتسيو الإيطالي.

وتعاقد نادي الهلال مع البرتغالي روبين نيفيز قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي، والسنغالي كاليدو كوليبالي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.