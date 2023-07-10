حفل تكريم برعاية وزارة التضامن الاجتماعي ومجلة حماة الأرض

كرمت وزارة التضامن الاجتماعي ومجلة حماة الأرض، مؤسستا سيمكس للأسمنت وفودافون بـ "درع حماة الأرض"، لإنجازاتهما في الحفاظ على البيئة وتحقيقهما لأهداف التنمية المستدامة. وعلى مستوى الأفراد، فقد شهد الحفل تكريم البروفيسور سير مجدي يعقوب، لإنجازاته المستدامة ليس فقط بحفاظه على صحة القلوب، بل وصحة العقول أيضا، بنشره للوعي بقضايا الحفاظ على الصحة العامة محققا بذلك الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.

مجلة حماة الأرض كانت قد أطلقت "مسابقة درع حماة الأرض" برعاية وزارة التضامن الاجتماعي تحت قيادة الدكتورة نيفين القباج التي لا تئلو جهدا للحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ تلك المسابقة التي تهدف إلى حث المؤسسات والأفراد على العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر على أرض الواقع، تحقيقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.



شهد الحفل -الذي أقيم بفندق فورسيزونز نايل بلازا في السابع من يوليو- حضور السيدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي سلمت الدروع للفائزين بالمسابقة في حفلها الأول، بالإضافة إلى السيد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية والدكتور محمد زيادة رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرتن للاستشارات وعددًا من رؤساء لجان مجلس النواب ووكلاءهم، ونخبة من الإعلاميين والشخصيات البارزة في مجال التنمية المستدامة، ورجال الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات.



بدأ الحفل بعزف النشيد الوطني، ثم كلمة الدكتورة نيفين القباج، والتي أكدت من خلالها على أهمية الدور الذي تلعبه مجلة حماة الأرض في نشر الوعي بقضايا التنمية المستدامة ودعم المؤسسات والقطاع الخاص وحثه على تحقيق أهدافها وذلك بتوثيقها لما تحققه هذه المؤسسات من إنجازات حقيقية على أرض الواقع.



فمن فوادفون مصر، تسلمت مي ياسين، رئيس قسم أعمال الاستدامة بفودافون مصر درع حماة الأرض، لما حققته شركة فودافون من إنجازات في العديد من الملفات، لعل من أبرزها إدارة المخلفات الإلكترونية والتحول الرقمي.



كما تسلمت زينب حجازي – رئيس قطاع الاستدامة في سيمكس للأسمنت درع حماة الأرض، تقديرًا لجهود مصنع سيمكس للأسمنت في الحفاظ على البيئة من التلوث وتحقيقه لأهداف التنمية المستدامة ليصبح بذلك احدى النماذج المستدامة التي يحتذى بها في صناعة الأسمنت.



ونظرًا لعدم تمكن السير بروفيسور مجدي يعقوب من التواجد بالحفل لظروف سفره الطارئة، فقد شارك البروفيسير في الحفل ببث مباشر وجه فيه الشكر لمجلة حماة الأرض ووزارة التضامن الاجتماعي على تكريمه بدرع حماة الأرض، كما تقدم بشكره وتحياته لجميع الحاضرين. وقد تسلم درع التكريم نيابةً عنه، الدكتور/ محمد زكريا، مدير مركز مجدي يعقوب للقلب.



ليختتم بذلك الحفل الأول لدرع حماة الأرض والذي كرمت فيه المؤسستين الفائزتين عن قطاعي الاتصالات والأسمنت، ذلك الحفل الذي ستعقبه سلسلة من الحفلات تكرم من خلالها أفضل مؤسسة من كل قطاع من القطاعات المختلفة كقطاعات البنوك والمستشفيات والصناعات الالكترونية والفنادق والبترول والتعدين والصناعات الغذائية واللوجستيات والأنشطة الزراعية والتطوير العقاري والغزل والنسيج والسيارات والحديد والصلب والأدوية وغيرها.