"الناشرين المصريين" تجهز شحن الكتب للمعارض الدولية المقبلة

اجتمعت لجنة المعارض باتحاد الناشرين المصريين، برئاسة وليد مصطفى، الإثنين، لاستعراض تقارير منسقى اللجان النوعية للمعارض التى تمت خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة.

وقامت اللجنة بعرض الإيجابيات والسلبيات، وتم إعداد تقرير بالتوصيات لعرضها على مجلس إدارة الاتحاد، كما قامت اللجنة بالتجهيز لممارسة الشحن لسلسلة المعارض الدولية القادمة من خلال شركات الشحن التى قامت بشراء كراسة الشروط من الاتحاد، كما وضعت اللجنة مجموعة من المعايير للدور المنوط بمنسق المعرض وتحديد آليات العمل.

في سياق آخر؛ افتتحت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أمس، فعاليات معرض الأوبرا الثاني للكتاب الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بساحة دار الأوبرا المصرية.

وشهد الافتتاح حضور كل من الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، عمرو البسيوني، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين ،ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يأتي تنظيم معرض الأوبرا الثاني للكتاب ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمرور 10 سنوات على ثورة الثلاثين من يونيو.

من جهتها؛ قالت وزيرة الثقافة إن افتتاح معرض الأوبرا الثاني للكتاب، يأتي كجزء من احتفالات قطاعات الوزارة المختلفة بثورة 30 يونيو، التي حفظت هوية الوطن، وأرست دعائم القيم المصرية الأصيلة، وكانت انتصارًا لمعركة الوعي.

أشارت إلى أن الفترة المُقبلة ستشهد انطلاق سلسة من المعارض المحلية بعدد من محافظات الوجهين القبلي والبحري للمساهمة في نشر المعرفة بين جموع المواطنين وبأسعار مخفضة، مؤكدة استمرار مبادرة "الثقافة والفن للجميع" التي تهدف إلى توفير إصدارات الوزارة، بأسعار مُخفضة، تبدأ من جنيه واحد إلى 20 جنيهًا، وتمنح خصمًا خاصًا لطلاب الجامعات.