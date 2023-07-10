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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبرزها تغليب لغة الحوار.. الجهود المصرية لدعم السودان (فيديو)

الجهود المصرية لدعم
الجهود المصرية لدعم السودان

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول الجهود المصرية لدعم السودان.

الجهود المصرية لدعم السودان:

الرئيس السيسي يطالب بتغليب لغة الحوار وإعلاء مصلحة السودانيين.

 

الرئيس السيسي يحذر من عواقب التدخل في الشأن الداخلي للسودان.

 

تحركات دبلوماسية مصرية لاحتواء الأزمة السودانية.

 

تشجيع الأطراف السودانية على التوصل لوقف إطلاق النار.

 

المطالبة بوضع حد لمعاناة الشعب السوداني.

 

مصر استقبلت أكثر من 200 ألف سوداني منذ بدء الأزمة.

 

مصر تستمر في جهودها في العمل الإغاثي للأشقاء السودانيين.

 

منظمات الأمم المتحدة تشيد بجهود القاهرة لدعم الوافدين من السودان.

لغة الحوار السودان دعم السودان الجهود المصرية تغليب لغة الحوار تغليب دعم الجهود المصرية لدعم السودان

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