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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 5 سنوات لعاطل شرع فى قتل شاب ببولاق الدكرور

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم، بمعاقبة المتهم "س.م "،بالسجن 5 سنوات بتهمة الشروع في قتل شاب في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تعود تفاصيل القضية لسنة 2022 عندما تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من المجني عليه "ب.د.ر"، مصاب بجروح خطيرة في الرقبة بسبب خلافات عائلية بين المتهم س.م .

 حيث أخرج المتهم سلاحًا أبيض مطواة وتعدى على المجني عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

جنايات الجيزة الشروع في قتل شاب قسم شرطة بولاق الدكرور

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