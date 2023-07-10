"الناتو": سيتم تعزيز منظومة الردع فى الجناح الشرقى للحلف (فيديو)

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج: إننا سنعمل على تعزيز قدرات الردع والدفاع بقمة الناتو، مضيفا، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس ليتوانيا، اليوم الإثنين: إننا سندافع عن كل شبر من أراضي الحلف، مؤكدًا أنه سيتم تعزيز منظومة الردع في الجناح الشرقي للحلف، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وتابع الأمين العام لحلف الناتو: سنعمل مع الشركاء لتحقيق الاستقرار الوطني بالناتو، كما أننا نواصل تعزيز وجودنا وكتائبنا في ليتوانيا، موضحًا أنه تم إعداد ثلاث خطط إقليمية للناتو بتجهيز 300 ألف جندي.