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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الناتو": سيتم تعزيز منظومة الردع فى الجناح الشرقى للحلف (فيديو)

الناتو
الناتو

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج: إننا سنعمل على تعزيز قدرات الردع والدفاع بقمة الناتو، مضيفا، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس ليتوانيا، اليوم الإثنين: إننا سندافع عن كل شبر من أراضي الحلف، مؤكدًا أنه سيتم تعزيز منظومة الردع في الجناح الشرقي للحلف، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وتابع الأمين العام لحلف الناتو: سنعمل مع الشركاء لتحقيق الاستقرار الوطني بالناتو، كما أننا نواصل تعزيز وجودنا وكتائبنا في ليتوانيا، موضحًا أنه تم إعداد ثلاث خطط إقليمية للناتو بتجهيز 300 ألف جندي.

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