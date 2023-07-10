رئيس مجلس النواب العراقي يحيي ذكرى تحرير الموصل

أحيا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، ذكرى تحرير الموصل من عصابات داعش الإرهابية، فيما شدد على العمل الجاد لوضع خطط تنموية تنهض بالبلاد.

وقال "الحلبوسي" في تغريدة نقلتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "في ذكرى تحرير الموصل، نحيي باعتزاز الانتصارات العظيمة وقوة الإرادة والصمود والوحدة الوطنية التي تجسدت في مواجهة الإرهاب والظلام، ونستذكر بفخر تضحيات جميع المقاتلين الأبطال والشهداء الأبرار والجرحى".

واضاف أن "هذه مناسبة هامة للعمل بجد؛ من أجل استكمال مهمة تعويض المضحين من الشهداء والجرحى والمهجرين والمتضررين بممتلكاتهم ودورهم، ولتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة، وتوفير كل الإمكانات لإكمال تأهيل البنى التحتية بمشاريع إعادة الإعمار والاستقرار، والعمل الجاد لوضع خطط تنموية تنهض بواقع الحدباء إلى ما تستحقه هذه المدينة العريقة".