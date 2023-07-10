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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يطمئن على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لبرامج التعليم المدمج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أجرى الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني لبرامج التعليم المدمج، للعام الجامعي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتعقد بالشراكة مع جامعتي القاهرة والمنيا، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، أنه تم الاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية، والتى تجري وسط أجواء سادها الهدوء والاستقرار دون حدوث أية مشكلات أو شكاوي، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة تحرص على توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، بالإضافة إلى توافر عناصر الأمن وأفراد الإدارة الطبية، وتواجد أساتذة المادة أثناء عقد الامتحانات.

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لبرامج التعليم المدمج يؤديها ١٩٦٧ طالب وطالبة، منهم ١٣٤٧ دارس ببرامج الشراكة مع جامعة القاهرة وهم (التجارة، الترجمة، علم الاجتماع، النشر والحفظ الرقمي، علم النفس، تاريخ، التربية الخاصة، الطفولة المبكرة)، وكذلك ٦٢٠ دارس ببرنامج العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث بالشراكة مع جامعة المنيا، مشيراً إلى أن الامتحانات تعقد على ٤ فترات يومياً تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتنتهى الفترة الرابعة الساعة السادسة مساءً.

وأوضح الدكتور كمال سيد خليل، أنه تم الاستعداد بشكل مسبق لإجراء الامتحانات بيسر وسهولة دون وقوع أي مشكلات تعوق ذلك، حيث تم تشكيل لجان الكنترول والتصحيح وتوافر الملاحظين، وجميع الخدمات المعاونة، والتأكد من مراعاة معايير الإضاءة والتهوية، وتهيئة البيئة المناسبة لتأدية الامتحانات، والتى تستمر في الفترة من ٤ حتى ٢٦ يوليو الجاري، وتجري داخل مجمع المدرجات المركزي، ومجمع مدرجات الدكتور السماحي بمقر الجامعة القديم.

إدارة الجامعة الامتحان البيئة المناسبة التصحيح التعليم المدمج الخدمات المعاونة الدكتور مصطفى عبد الخالق

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