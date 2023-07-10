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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يجهز 80 مليون يورو لضم بيرناردو سيلفا

بيرناردو سيلفا
بيرناردو سيلفا

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتقدم بعرض من أجل الحصول على خدمات البرتغالي بيرناردو سيلفا، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب بيرناردو سيلفا ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انتقاله من نادي موناكو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وينتهي عقده بحلول 30 يونيو 2025.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان يجهز عرضًا قيمته 80 مليون يورو لضم بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي، مشيرة إلى أن النادي يرغب في تجاوز قصة مبابي ونسيانها للجماهير، مع اقتراب رحيله، وأفادت أن بيرناردو سيلفا يفضل الرحيل عن مانشستر سيتي في الصيف الجاري.

 ولعب بيرناردو سيلفا 55 مباراة بقميص مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي، وسجل 7 أهداف وصنع 8 لزملائه في الفريق.

وسبق أن وضعت إدارة باريس سان جيرمان بيرناردو سيلفا على رأس المرشحين لخلافة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في هجوم الفريق بعدما رحل عقب نهاية الموسم المنقضي في صفقة انتقال حر.

باريس سان جيرمان بيرناردو سيلفا مانشستر سيتى الانتقالات الصيفية الجارية ليونيل ميسى

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