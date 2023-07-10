"أسامة".. ابن بورسعيد يحل ثالثا في سباق عبور المانش بإيطاليا

حصل اللاعب أحمد أسامة، السباح البورسعيدى، على المركز الثالث فى إحدى البطولات العالمية التى انعقدت فى دولة إيطاليا.

وتقدم عبد الفتاح حافظ مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، بخالص التهانى القلبية إلى البطل السباح أحمد أسامة ابن محافظة بورسعيد لحصوله على المركز الثالث فى بطولة capri - napoli والتى أقيمت فى إيطاليا يوم 7 من يوليو الجارى، بالسباحة فى بحر المانش لمدة 36 ساعة متواصلة تحت قيادة الكابتن خالد شلبى.

جاء ذلك فى إطار دعم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للأبطال الرياضيين والوقوف خلفهم للوصول إلى أفضل المستويات وخلق جيل جديد من الأبطال الواعدين قادرين على اعتلاء منصات التتويج فى جميع البطولات المحلية القارية والدولية.

ونقل مدير عام المديرية الشكر إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على، دعمه لواحد من شباب الرياضيين الذين أسهموا فى رفع اسم مصر المحروسة فى المحافل الدولية، وكذلك الأسهام فى إضافة إنجازات جديدة إلى سجل الرياضة البورسعيدية.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سبق وقام بتكريم البطل أحمد أسامة مارس الماضى عندما حقق انجازا رياضيا فى عالم عبور بحر المانش بين فرنسا وإنجلترا متفوقا على منافسيه من جميع دول العالم.