ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أسامة".. ابن بورسعيد يحل ثالثا في سباق عبور المانش بإيطاليا

البطل ابن بورسعيد
البطل ابن بورسعيد

حصل اللاعب أحمد أسامة، السباح البورسعيدى، على المركز الثالث فى إحدى البطولات العالمية التى انعقدت فى دولة إيطاليا.

وتقدم عبد الفتاح حافظ مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، بخالص التهانى القلبية إلى البطل السباح أحمد أسامة ابن محافظة بورسعيد لحصوله على المركز الثالث فى بطولة capri - napoli والتى أقيمت فى إيطاليا يوم 7 من يوليو الجارى، بالسباحة فى بحر المانش لمدة 36 ساعة متواصلة تحت قيادة الكابتن خالد شلبى.

جاء ذلك فى إطار دعم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للأبطال الرياضيين والوقوف خلفهم للوصول إلى أفضل المستويات وخلق جيل جديد من الأبطال الواعدين قادرين على اعتلاء منصات التتويج فى جميع البطولات المحلية القارية والدولية.

ونقل مدير عام المديرية الشكر إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على، دعمه لواحد من شباب الرياضيين الذين أسهموا فى رفع اسم مصر المحروسة فى المحافل الدولية، وكذلك الأسهام فى إضافة إنجازات جديدة إلى سجل الرياضة البورسعيدية.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سبق وقام بتكريم البطل أحمد أسامة مارس الماضى عندما حقق انجازا رياضيا فى عالم عبور بحر المانش بين فرنسا وإنجلترا متفوقا على منافسيه من جميع دول العالم.

أشرف صبحي وزير التهانى القلبية البورسعيدي الدكتور أشرف صبحى وزير البطولات التتويج

الأكثر قراءة

بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى

المؤبد لـ41 متهمًا تسببوا فى مقتل وإصابة 15 شخصًا

تأجيل محاكمة المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل لـ29 يوليو

صحيفة دنماركية تكشف أسرار رحيل إمام عاشور عن ميتلاند

10 أخطاء شائعة يرتكبها الرجال والنساء أثناء الشجار.. فما هى؟

النيابة تجرى معاينة لموقع حريق شقة بمنطقة الطوابق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟