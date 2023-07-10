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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير أثرى يوضح أهمية مهرجان العلمين فى الترويج للسياحة

جريدة الدستور

قال الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن التقرير المصور الذي نشرته المجلة البريطانية عن مصر تحت عنوان "اختبر جمال مصر الخالد، تاريخ غني ومغامرة ثقافية" أن الأمر ليس جديدًا ويعكس أهمية السياحة والفن في مصر، لذلك لا بد من صناعة أفلام تروج لمناطقنا السياحية وكذلك أن يكون لدينا قناة تتحدث عن مواقعنا السياحية.

وأضاف الخبير الأثري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مهرجان العلمين الجديدة، بالساحل الشمالي وهي منطقة رائعة لم تكن مستغلة بالشكل المطلوب سابقًا، ولكن الآن مصر أدركت أهميتها، سوف يسهم في الترويج للسياحة.

وأشار الخبير الأثري، إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سياحة اليخوت، موضحاً أن تجربة مصر في سياحة اليخوت ما زالت ضئيلة جدًا رغم أنها سياحة الأغنياء، لذا فالاهتمام بمنطقة العلمين والاهتمام بالساحل الشمالي سيجذب هذا النوع من السياحة، لأن السياح الذين يترددون على مصر ليسوا أغنياء بينما تجربة مهرجان العلمين ستجذب السياح الأغنياء وسياحة اليخوت.

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