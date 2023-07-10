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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الوزراء الفلسطينى: الأموال المحتجزة لدى إسرائيل حق لنا ونرفض أى ابتزاز

رئيس الوزراء الفلسطينى
رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن المطلوب من إسرائيل وقف العدوان، وأضاف، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، في رام الله: إن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل هي أموالنا ويجب على إسرائيل تحويلها إلينا دون ابتزاز أو شروط، وشعبنا يعرف تمام المعرفة حقائق الأمور ويرفض هذا الابتزاز. 

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحديث عن إعادة الأموال مشروطة بوقف إجراءاتنا في المنظمات الدولية أمر لن يتم، ونحن ماضون في ذلك، وكذلك مسألة وقف صرف ما تقوم به السلطة الوطنية تجاه أسر الشهداء والأسرى، لن يتم أيضا، الرئيس محمود عباس ونحن خلفه، عبّر عن هذا الموقف في أكثر من مناسبة.

- الطواقم الفنية تعمل على إعادة الحياة إلى مخيم جنين

وأشار "أشتية"، منذ الساعات الأولى لانتهاء العدوان، إلى أن الطواقم الفنية عملت على إعادة الحياة إلى مخيم جنين، حيث قامت آليات الإشغال العامة بإعادة فتح الطرقات وإزالة الأنقاض وتأمين المساكن للمتضررين، وتقوم طواقم وزارتي الحكم المحلي والاتصالات وسلطة الطاقة بإعادة ربط شبكات الكهرباء التى أعيدت إلى المخيم، ويجري العمل على إعادة شبكتي المياه والاتصالات، حيث يجري تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج إلى حين انتهاء العمل.

وأشار إلى أن الفرق الفنية تواصل حصر الأضرار في المدينة والمخيم، وشكّلنا لجنة فنية لمتابعة وقيادة جهود الإعمار برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي، وعضوية الوزارات ذات الصلة، ومحافظة جنين، وبلدية جنين، ودائرة شئون اللاجئين، واللجنة الشعبية في مخيم جنين.

وأوضح رئيس الوزراء أن الجزائر تبرعت بمبلغ 30 مليون دولار، ودولة الإمارات بـ15 مليون دولار (عبر وكالة الغوث الأونروا)، وتركيا بـ:150 ألف دولار، ومؤسسة أنيرا بـ200 ألف دولار، وكلها موجهة لوزارة الصحة لتوفير مستلزمات طبية، معربًا عن شكره لهذه الدول وكل من قدم المساعدة لصالح إعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها.

 

رئيس الوزراء الفلسطيني إسرائيل محمد اشتيه الاموال المنظمات الدولية

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