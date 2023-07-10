الصحة: تفعيل خدمات الزيارة المنزلية للمرضى غير القادرين وإحالتهم للمستشفيات

قال الدكتور محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة والتمريض بوزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، ستقدم خدمات الزيارة المنزلية للمرضى غير القادرين على الحركة أو لديهم عائق صحى يمنعهم من التوجه للوحدات الأولية، وبحاجة إلى الحصول على خدمة أو استشارة طبية.

وأوضح لـ"الدستور" أنه يتم توفير الأطقم الطبية بمبادرة رئيس الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية فى المحافظات، لتوفير الفرق الطبية المطلوبة وتقديم الخدمات الطبية بشكل سلس وتحويله للمستشفيات فى حال استدعت حالته مستوى أعلى من الرعاية الصحية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، أن مبادرة رئيس الجمهورية ستعزز خدمات العيادات التخصصية بوحدات الرعاية الأولية المدرجة بالمبادرة التى تشمل تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية وغيرها، ودعمها بأخصائيين منتدبين من قطاعات الوزارة وذلك بالإضافة إلى العاملين في الوحدة الصحية، التى ستساعد فى تقديم خدمات أكثر تخصصية فى العيادات، وذلك إلى جانب خدمات الزيارات المنزلية، وخدمات الطوارئ أو خدمات الإسعافات الأولية على مدار 24 ساعة.

وقال إن المبادرة تقدم خدماتها لنحو 80 مليون مواطن، حيث تستهدف المبادرة الرئاسية تقديم الخدمات الطبية فى كافة الفئات العمرية من سن الولادة وحتى سن الشيخوخة، وذلك بداية من التطعيمات الإجبارية في سن الولادة مرورًا بالفحوصات الخاصة بالمبادرات الرئاسية فى مختلف الأعمار وختامًا بمبادرة كبار السن والدعم النفسي.