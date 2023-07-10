"التضامن" تنتهى من تفويج حجاج الجمعيات إلى المدينة المنورة

تنتهى وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، من تفويج حجاج الجمعيات إلى المدينة المنورة.

وأكدت وزارة التضامن، أن آخر موعد لمغادرة حجاج الجمعيات للأراضي المقدسة هو 14 من الشهر الجاري.

ونسقت وزارة التضامن مع شركة مصر للطيران لنقل الحجاج العائدين إلى القاهرة وتفويجهم للمطار قبل موعد السفر وفقا للوقت المحدد من قبل شركة مصر للطيران.

ولفتت الوزارة إلى أن البعثة وفرت خدمة نقل الحقائب للحجاج منذ خروجهم من الغرف، وحتى استلامها في مقرات المدينة المنورة أو جدة.

وكانت خصصت الوزارة، مشرفا لكل 46 حاجًا، بالإضافة إلى عدد من الواعظين الواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك والرد على كافة استفساراتهم.

كما تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.

وبلغ قيمة حج الجمعيات هذا العام ..

المستوى الأول بمبلغ 225 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات «193 ألف جنيه + 32 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران».

- المستوى الثاني بمبلغ 186500 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات « 157500 ألف جنيه + 29 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران»,

- المستوى الثالث بمبلغ 171 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات «142 ألف جنيه + 29 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران».