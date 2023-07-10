محمد عبدالله يتفقد المشروعات الزراعية بمدينة سوهاج الجديدة (صور)

تفقد المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، اليوم الاثنين، أعمال المشروعات الزراعية بطريق 26 الفاصل بين منطقة الجامعات والمعاهد والجامعة الحكومية، حيث تم زراعة مسطحات خضراء نجيلية ومغطيات تربة بمساحة 30000 م2، وزرع 700 شجرة مظلة من تنفيذ شركة أجروكنسلت.

كما تم تفقد منطقة تضم 50 عمارة، حيث تم زرع 20000 م2 من النجيل و5000 م2 من المغطيات، وزرع 500 شجرة مظلة بقيمة 5 مليون جنيه من مقاولة مكتب النور للمقاولات.

وأوصى المهندس محمد بضرورة اختيار أفضل المزروعات ورفض أي مزروعات غير مطابقة للمواصفات على الفور، والاهتمام بري المزروعات خصوصًا في هذه الفترة نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.

وأكمل مسؤولو جهاز مدينة سوهاج الجديدة تفقد الأعمال الجارية في تنفيذ مشروع عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة 735 فدان، حيث يتم إنشاء 42 عمارة بإجمالي 1008 شقة بمساحة 90 مترًا مربعًا كل شقة تم تشطيبها بالكامل. وأكد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة على ضرورة الانتهاء من الأعمال بأسرع وقت ممكن وفقًا للبرنامج الزمني المتفق عليه، مع الاهتمام بتشطيب الوحدات بأعلى المواصفات وأعلى جودة.

كما قام بزيارة سوق منطقة 41 عمارة وطلب من إدارة التنمية إصدار إنذارات سحب لجميع المحلات التي لم تقم بالتشغيل حتى الآن وفقًا لبنود كراسة الشروط، وذلك لتسريع عملية التشغيل ودفع عجلة التنمية في المدينة. كما قابل بعض سكان المنطقة للاطلاع على مشاكل المنطقة واحتياجاتهم، وطلب منهم تشغيل المحلات غير المستغلة، ووعده بإصدار إنذارات سحب لجميع المحلات التي لم تقم بالتشغيل وأنه سوف يتم التشغيل في أسرع وقت.

كما تفقد طرق منطقة 162 فدان بعد تنفيذ شركة لبيب علي لبيب مشروع طرق مرحلة ثانية بتكلفة 15 مليون جنيه، والذي يتضمن طبقة أساس وطبقة رابطة أسفلتية لمنطقة 162 فدان من قطع الأراضي التي تتميز بالنشاط الأكثر تميزًا. وقد أوصى بضرورة الانتهاء من المشروع وفقًا للجدول الزمني.