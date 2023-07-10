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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفي: تولي مستشارين جدد لهيئات قضائية حدث في غاية الأهمية (فيديو)

الكاتب الصحفي سامي
الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي

قال الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، إن تولي مستشارين جدد لهيئات قضائية أبرزها محكمة النقض وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والذين أدوا جميعًا اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، يعتبر حدث في غاية الأهمية.

 

وأضاف عبد الراضي، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي كرم ومنح وسام الجمهورية لثلاثة من الرؤساء السابقين، لافتًا إلى أن محكمة النقض وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من الهيئات المهمة في الوسط القضائي، حيث إن دورهم تحقيق العدالة طوال الوقت.

 

شهدنا البداية الأولى لـ 196 معاون في مجلس الدولة

 

وتابع: بالتزامن مع أداء اليمين، شهدنا البداية الأولى لـ 196 معاون في مجلس الدولة، لبداية عملهم بالمجلس، وينطلقوا لأداء دورهم في الحفاظ على الحقوق، ودورهم في تقديم كل ما يمتلكون من أدوات وخبرات من أجل إحياء كلمة العدالة، ومد يد العون لأي شخص يطرق باب مجلس الدولة.

هيئات قضائية حدث في غاية الأهمية حدث غاية الأهمية مستشارون جدد تولي كاتب صحفي

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