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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«لا ريبابليكا»: ميلنكوفيتش سافيتش على وشك الانضمام للهلال السعودي

سيرجي ميلنكوفيتش
سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش

اقترب الصربي سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش، لاعب وسط فريق لاتسيو الإيطالي، من الانتقال لصفوف نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ميلنكوفيتش سافيتش يلعب ضمن صفوف لاتسيو منذ انتقاله من نادي جينك البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2015.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة لا ريبابليكا الإيطالية، فإن سافيتش بات قريبًا من الانضمام لصفوف نادي الهلال السعودي، ضمن التدعيمات الصيفية للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ولعب سافيتش 47 مباراة بقميص لاتسيو خلال الموسم الماضي، وسجل 11 هدفًا وصنع 8 لزملائه في الفريق.

وأفادت الصحيفة أن ميلنكوفيتش سافيتش سيتقاضى 20 مليون يورو راتبًا سنويًا؛ فيما سيدفع الهلال 40 مليون يورو لنادي لاتسيو.

وبدأ ميلنكوفيتش سافيتش مسيرته ضمن صفوف نادي جرازر النمساوي ثم انتقل لنادي فويفودينا نوفي ساد الصربي وتدرج في مراحله العمرية قبل التصعيد للفريق الأول في صيف 2013، ثم انتقل لنادي جينك البلجيكي في العام التالي وانتقل لنادي لاتسيو في صيف 2015.

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