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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"فوسفات مصر" يغزو أسواق 12 دولة أجنبية ويحقق عوائد دولارية للاقتصاد الوطني

طارق الملا وزير البترول
طارق الملا وزير البترول

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، عن تصدر الفوسفات المصري وغزوه لأسواق 12 دولة أجنبية من خلال خام الفوسفات الذي تنتجه شركة فوسفات مصر التابعة للوزارة وذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ثروات الوطن التعدينية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبد العظيم محمد، رئيس فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، في تصريح له، اليوم الاثنين ، نجاح فوسفات مصر المسئولة عن انتاج الفوسفات من الوادي الجديد وأسوان في فتح أسواق جديدة في دول لم يسبق للفوسفات المصري التواجد فيها في ظل منافسة عالمية مع دول عربية شهيرة بتصدير الخام.

وأوضح عبد العظيم، أن فوسفات مصر غزا اسواق دول ( استراليا – فرنسا – بولندا – ايطاليا – تركيا – لبنان – رومانيا – تركيا – اسبانيا – ماليزيا – الهند – البرازيل – واندونيسيا) فيما تتصدر دولتا البرازيل واندونيسيا أعلى الأسواق التي تشتري خام فوسفات مصر.

وأضاف عبد العظيم أن خام فوسفات مصر على مدار خطة الشركة البيعية لعام 2022  حقق نجاحات كبيرة في فتح أسواق تصديرية جديدة بما يحقق عوائد دولارية للاقتصاد الوطني حيث بلغت الإيرادات الدولارية على مدار العام الماضي 97 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار عن العام السابق.

من جانبه، قال طارق إمام سلامة، نائب رئيس فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن فوسفات مصر حقق نسبة 28 % من اجمالي الانتاج للسوق المحلي بينما 72 % للأسواق العالمية  حيث إن فوسفات مصر تتصدر أعلى نسبة صادرات خام الفوسفات بنسبة 60 % من حجم الصادرات المصرية طبقا لإحصائيات 2022 .

وزير البترول والثروة المعدنية تصدر الفوسفات المصري 12 دولة أجنبية ثروات الوطن التعدينية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل مباشرة انتاج الفوسفات من الوادي الجديد فتح أسواق تصديرية جديدة عوائد دولارية للاقتصاد الوطني

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