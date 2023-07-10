ندوات وزيارات ميدانية.. "التضامن" تواجه عمالة الأطفال وتسربهم من التعليم (انفوجراف)

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار حملة "علشان ولادكم ... احسبوها صح" والتي تستهدف مواجهة عمالة الأطفال، والتي تعد أحد معوقات التنمية لما يترتب عليها من تسرب الطفل من التعليم وتعريض حياته للخطر النفسي والجسدي وتحمله لضغوط تفوق قدرته الجسدية.

وأكدت الوزارة أن أنشطة الحملة تتنوع بين زيارات منزلية للرائدات الاجتماعيات إلى الأسر المستهدفة، بالإضافة إلى عقد لقاءات وندوات جماهيرية للأسر بالجمعيات الأهلية الشريكة مع الوزارة بالتعاون مع الرائدات الاجتماعيات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، علاوة على إقامة ورش رسم وحكي للأطفال.

ونشرت الوزارة انفوجرافا يوضح حجم عمالة الأطفال حول العالم، وذلك على النحو التالي:-

160مليون طفل عمالة للأطفال حول العالم في 2020 وفقا لآخر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية عن عمالة الأطفال (63) مليون منهم فتيات و97 مليون منهم أولاد).

10.3% من الاطفال يعملون في مجال الخدمات %38.2 منهم يعملون في ظروف خطرة.

89.3 مليون هم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 سنة، 35.6 مليون هم من الأطفال.

70% من عمالة الأطفال حول العالم في مجال الزراعة 32.9 منهم يعملون في ظروف خطرة.

10.3% من عمالة الأطفال في مجال الصناعة 54.8% منهم يعملون في ظروف خطرة.

