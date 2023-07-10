مقتل الطفلة "ولاء" على يد زوج أمها بعد وصلة تعذيب بالبساتين

كعادتها خرجت ولاء من المنزل، للتنزه مع أصدقائها، ولكن لم تكن تعلم أن زوج والدتها يتربص لها وسيصبح اليوم آخر يوم لها في الدنيا.

تجرد رجل من مشاعر الإنسانية، وتجبر على طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا بمنطقة البساتين بحلوان، وقام بتعذيبها وضربها حتى فقدت حياتها، وذلك لعودتها المتأخرة للمنزل مع تنبيهه عليها بالاستئذان منه قبل الخروج.

تفاصيل تلك الواقعة بدأت عندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من شرطة النجدة بوصول طفلة تدعى "ولاء"، عمرها 11 عاما، وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب ووفاتها متأثرة بإصابتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة الطفلة ترتدى كامل ملابسها وبعمل التحريات تبين أن زوج والدتها تعدى عليها بخرطوم بسبب خروجها المتكرر من المنزل وعودتها فى وقت متأخر، وألقى القبض على المتهم.

وطالبت النيابة العامة بتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ملابسات الجريمة وسبب مقتل الطفلة على يد زوج الأم، كما طلبت النيابة الاستماع لأقوال الأم حول تفاصيل الواقعة.