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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا بشارة يشارك في يوم الشباب للمنطقة الجنوبية بكنيسة مارجرجس

الأنبا بشارة
الأنبا بشارة

شارك الأنبا بشارة، مطران أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك في يوم الشباب  للمنطقة الجنوبية في كنيسة مارجرجس حنا ايوب، وكان برفقته الأب ميلاد جميل، وكان في استقبال نيافته الاب يوسف عادل مسئول لجنة الشباب، وآباء كهنة المنطقة والشباب. 

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي والذي قدّمه الأنبا بشارة لأجل الشباب في كل العالم، ليكونوا نورا للعالم، وملحا للأرض، كما أوصى الشباب ليوقدوا المصابيح المنطفئة.

وبعد القداس كانت كلمة الأب يوسف عادل، والتي أشار فيها للهدف من اليوم وهو الدعوة إلى التغيير،غير داخلك فيتغير خارجك، تغيير الأفكار .

وكان قد ترأس  صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة مطران ايبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس صلاة ساعة السجود بكنيسة العائلة المقدسة، بملوي التي نظمتها لجنة الشباب الايبارشي، كان في استقباله الآباء  رعاة كنائس منطقة ملوي وديرمواس.  

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