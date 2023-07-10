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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بقتل شخص فى الدقهلية

ضبط
ضبط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجرح نافذ بالصدر وتوفى عقب وصوله وبسؤال شقيقه اتهم شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم، بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدثا إصابته التى أدت لوفاته، وذلك خلال مشاجرة بينهم لخلافات حول الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمشاركة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهما. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية بمديرية أمن الدقهلية الامن العام

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