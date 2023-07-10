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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

شئون البرلمان: مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي متوافق مع النصوص الدستورية

المستشار علاء الدين
المستشار علاء الدين فؤاد

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من 10 أعضاء، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يأتي متوافقًا مع النصوص الدستورية، كما أنه سيعمل على دعم العمل الأهلي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تنعقد الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع القانون.
وقال فؤاد إن مشروع القانون جاء منضبطًا للصياغة، ومثالًا للتشريع النموذجي، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مثمرًا بين الحكومة ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة خلال مناقشة ودراسة مشروع القانون، وهو ما أتى بثماره وخروج المشروع بهذا الشكل المميز من اللجنة.

وأشار إلى أن الحكومة توافق على مشروع القانون وتدعمه لأن العمل الأهلي مميز خاصةً وأنه عمل محمود جدًا لدعم الأسر المحدودة الدخل وإقامة مشروعات تنموية.

المستشار علاء الدين فؤاد مجلسي النواب والشيوخ طارق رضوان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي النصوص الدستورية

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