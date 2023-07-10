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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل إصدار أول راوية عربية بتقنية الذكاء الاصطناعي (فيديو)

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "إصدار أول راوية عربية بتقنية الذكاء الاصطناعي".

وبدأت الفكرة بدراسة التقنيات الخاصة ببرامج الذكاء الاصطناعي مع وضع الأفكار والأحداث والترابط البنائي للرواي ة ومعالجتها في صورة كتابة باللغة العربية بشكل متماسك ومترابط للرواية العربية الحديثة، بالإضافة إلى إخراج ما في جعبة الذكاء الاصطناعي لتصبح رواية متكاملة الأركان.

تقديم أول رواية عربية مستخدما تقنية الذكاء الاصطناعي

مع التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العلوم والفنون، حيث اتجه الكاتب محمد عبدالله حمودة إلى العمل على كتابة وتقديم أول رواية عربية مستخدما تقنية الذكاء الاصطناعي بنص يندمج فيه العالم الافتراضي مع الحقيقي من أجل قياس درجة دقة الذكاء الاصطناعي وقدرته على تقديم الأعمال الأدبية. 

تدور أحداث الرواية حول حقب زمنية تاريخية مختلفة برؤية تطرح تساؤلات فلسفية وأخلاقية حول تأثير التكنولوجيا على البشرية في المستقبل، كما تحكي الرواية عن فكرة اكتشاف اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية والتجارب التي سبقت شامبليون في فك تلك الرموز والتشكيك في كونه صاحب السبق أم لا، وأيضا، ترجمة اللغة المصرية القديمة ومعرفة حروفها.

الذكاء الاصطناعي تقنية راوية عربية أول راوية عربية تفاصيل اصدار تقنية الذكاء الاصطناعي

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