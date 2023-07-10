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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتابع امتحان مادة الصرف للقسم العلمى

متابعة امتحانات
متابعة امتحانات

واصل الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم، متابعته الميدانية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 /2023.

وتفقد "حمادي" عددًا من اللجان التابعة لإدارة سوهاج الأزهرية، واطمأن على توفير الهدوء وانتظام اللجان وعدم وجود شكاوى من الطلاب حول الورقة الامتحانية، كما تأكد من مستوى الأسئلة ومطابقتها المناهج الدراسية المقررة، ووجه بتكثيف المتابعة لجميع اللجان والتواصل مع غرفة العمليات للتعامل مع أي مشكلات طارئة.

وأكد “حمادي” خلال جولته التفقدية التي قام بها للمرور على اللجان متابعة انتظام العمل وتوفير الهدوء للطالبات داخل اللجان، كما اطمأن على عدم وجود شكاوى من الورقة الامتحانية.

وأدى الطلاب، اليوم الإثنين، مادة الصرف للقسم العلمي وسط حالة من الهدوء وعدم وجود شكاوى من الأسئلة.

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