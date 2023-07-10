في الذكرى السادسة.. "القاهرة الإخبارية" توضح جهود الجيش العراقي لتحرير البلاد من "داعـش"

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" أبرز جهود وتحركات الجيش العراقي في محاربة داعش، وذلك الذكري الـ 6 لتحرير العراق من سيطرة داعش والذي يوافق 10 يوليو عام 2017.

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أبرز تحركات الجيش العراقي في البلاد، كان من أبرزها التالي: