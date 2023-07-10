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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

في الذكرى السادسة.. "القاهرة الإخبارية" توضح جهود الجيش العراقي لتحرير البلاد من "داعـش"

داعـش
داعـش

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" أبرز جهود وتحركات الجيش العراقي في محاربة داعش، وذلك الذكري الـ 6 لتحرير العراق من سيطرة داعش والذي يوافق 10 يوليو عام 2017.

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أبرز تحركات الجيش العراقي في البلاد،  كان من أبرزها التالي:

  • أكتوبر 2016… أطلقت القوات العراقية عملية واسعة لطرد تنظيم داعش الإرهابي من الموصل.
  • نوفمبر 2016… أعلن الجيش العراقي بدء دخوله إلى الموصل.
  • ديسمبر 2016… المرحلة الثانية من الهجوم لاستعادة السيطرة علي القسم الشرقي من الموصل.
  • يناير 2017… تحرير الجانب الشرقي من الموصل.
  • فبراير 2017… انطلاق عملية استعادة غربي الموصل.
  • مارس 2017… استعادة مبني محافظة نينوي والمتحف.
  • يونيو 2017… الهجوم على آخر مواقع تنظيم داعش الإرهابية بالموصل.
  • 10 يونيو 2017… القوات العراقية تعلن تحرير الموصل.
القوات العراقية الجيش العراقى محافظة نينوي تنظيم داعش الإرهابية تنظيم داعش داعش الموصل

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