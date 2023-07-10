في الذكرى السادسة.. "القاهرة الإخبارية" توضح جهود الجيش العراقي لتحرير البلاد من "داعـش"
استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" أبرز جهود وتحركات الجيش العراقي في محاربة داعش، وذلك الذكري الـ 6 لتحرير العراق من سيطرة داعش والذي يوافق 10 يوليو عام 2017.
وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أبرز تحركات الجيش العراقي في البلاد، كان من أبرزها التالي:
- أكتوبر 2016… أطلقت القوات العراقية عملية واسعة لطرد تنظيم داعش الإرهابي من الموصل.
- نوفمبر 2016… أعلن الجيش العراقي بدء دخوله إلى الموصل.
- ديسمبر 2016… المرحلة الثانية من الهجوم لاستعادة السيطرة علي القسم الشرقي من الموصل.
- يناير 2017… تحرير الجانب الشرقي من الموصل.
- فبراير 2017… انطلاق عملية استعادة غربي الموصل.
- مارس 2017… استعادة مبني محافظة نينوي والمتحف.
- يونيو 2017… الهجوم على آخر مواقع تنظيم داعش الإرهابية بالموصل.
- 10 يونيو 2017… القوات العراقية تعلن تحرير الموصل.