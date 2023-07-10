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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": مسؤول ألماني الوقت الحالي غير مناسب لدعوة أوكرانيا للانضمام لـ"الناتو"

الناتو
الناتو

أعلن مسؤول ألماني أن الوقت الحالي غير مناسب لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وصرح أن ألمانيا تعمل على تقديم ضمانات أمنية من الناتو لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن مجلس "الناتو-أوكرانيا" سيعقد 4 اجتماعات سنويًا.

وأكد أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج، الجمعة، مساعدة أوكرانيا على إعادة بناء قواتها المسلحة وفق معايير جيوش الناتو، مضيفًا أن تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية قرار متروك للدول ولا علاقة للحلف به.

وأضاف أمين عام الناتو، أن الرئيس الأوكراني سيشارك في افتتاح قمة الحلف بفيلنيوس، مؤكدًا انهم يعملون على تقريب أوكرانيا من عضوية الحلف، حيث إن الحلف سيؤكد في فيلنيوس أن أوكرانيا ستصبح عضوًا بالناتو.

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