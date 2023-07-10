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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة المنوفية: استمرار فعاليات مبادرة "100 يوم صحة" وفريق لفحص العاملين بالمديرية

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أعمال فرق المبادرات الرئاسية الثابتة والمتحركة بمدن وقرى ونجوع محافظة المنوفية لتوصيل الخدمة لجميع أهالي المحافظة، وذلك بمتابعة جميع الإدارات الفنية بالمديرية ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف العمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ومتابعة الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، وإشراف الدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمنوفية. 

 

وعقدت المديرية، اجتماعا موسعا ناقشت مع الإدارات الطبية والفنية من وضع خطة انتشار إسبوعية للفرق حتى يتم تغطية كافة الأماكن تم تخصيص فريق ثابت بديوان عام مديرية الشئون الصحية لتوعية وفحص العاملين والمترددين على الديوان، وذلك من إدارة شبين الكوم الصحية بحضور الدكتورة جيهان الشاذلي مدير الإدارة.

 

وفي سياق متصل تم تسيير القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة وسط إقبال من المواطنين، وتقوم إدارة الرعاية الاساسية بعمل المعايرة اللازمة للأجهزة والتدريب المستمر للعاملين وتوفير المستلزمات بالتنسيق مع الوزارة .

 

مديرية الصحة بمحافظة المنوفية 100 يوم صحة المبادرات الرئاسية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

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