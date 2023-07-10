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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ الإسكندرية يوجه بمواصلة الحملات لضبط السلع الفاسدة ومراقبة ثبات الأسعار

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بمواصلة الحملات على الأسواق والمحلات التجارية والكافيهات، لضبط السلع الفاسدة ومراقبة ثبات الأسعار والتصدي لجميع أشكال التعديات.
وأسفرت الحملة التي قام بها حي أول العامرية عن غلق وتشميع عدد 5 محلات متنوعة النشاط غير ملتزمين بمواعيد الغلق المنصوص عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء والتحفظ على عدد 16 حالة إشغال متنوعة.
ونفذ حي أول المنتزة حملات مكثفة تم خلالها، التحفظ على 405 حالات إشغال متنوع وإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتحصيل غرامات بقيمة 20 ألف جنيه وتحرير 32 محضر "صحة وتموين وأمن صناعي وبيئة وقوى عاملة".
وشن حي ثان المنتزة حملة أسفرت عن التحفظ على 141 حالة إشغال متنوعة وتغريم أحد المحال للعمل بدون تصريح بقيمة 20 ألف جنيه.
وفي سياق متصل، قام مركز إصدار التراخيص بحي الجمرك بإصدار 42 ترخيص نشاط للمحال وفقا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بإجمالي رسوم بقيمة 345 ألفا و955 جنيها، وذلك منذ 1 يناير 2023 وحتى الآن، وجار استقبال طلبات التراخيص الخاصة بالمحال بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية وتحقيقا لأهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.

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