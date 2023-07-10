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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاشور يوجه بزيادة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية في المشروعات التنموية

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

 

 

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع مستشاريه بالجامعات الخاصة والأهلية، وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، و الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، وأ. محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

أكد الوزير على أهمية الدور المجتمعي لمؤسسات التعليم العالي بمساراته المختلفة في خدمة المجتمع، موضحًا أن مصر تتميز بتنوع منظومة التعليم العالي، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية؛ بهدف تطوير نوعية التعليم، والاستفادة من الخبرات الأجنبية من خلال الشراكات مع الجامعات الأجنبية المتميزة أو من خلال أفرع الجامعات الأجنبية بمصر.

 

وأكد د. أيمن عاشور على أهمية تحقيق التكامل الفعلى بين عناصر منظومة التعليم العالى ومؤسسات الإنتاج لتعمل بصورة تكاملية، فمبدأ التكامل يعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة مارس الماضي، مشيرًا إلى أن محور التكامل يعمل فى إطار الأنشطة الاقتصادية التى يتميز بها كل إقليم فى مختلف المجالات، موضحًا أن تحقيق التكامل يتطلب تشكيل تحالفات إقليمية بين كافة المؤسسات التعليمية، وتقييم معدلات الأداء لكل مؤسسة، مع الاعتماد على المدخل الإقليمى لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية فى مختلف الأقاليم الجغرافية بأنحاء الجمهورية.

 

ووجه الوزير بأهمية تطبيق مخرجات تلك الإستراتيجية بالجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، مؤكدًا على أهمية تفعيل مبادئها، ومنها تطبيق التخصصات المتداخلة (البينية) وصياغة برامج تعليمية حديثة تقوم على تداخل التخصصات، مشيرًا إلى أهمية تطوير اللوائح الدراسية، ودعم الشراكات مع الجامعات الأجنبية المتميزة، وتأسيس مراكز الابتكار وريادة الأعمال بتلك الجامعات كهمزة وصل قوية، وفاعلة بين مجال التعليم والتدريب والبحث الأكاديمي من جهة، ومجال الصناعة والخدمات ورجال الأعمال من جهة أخرى.

 

ووجه الوزير بزيادة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية في المشروعات التنموية لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات.

 

كما أكد الوزير على أهمية استمرار جهود الجامعات في تشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التي تنفذها الجامعات؛ لاستغلال طاقات الشباب وصقل خبراتهم ومهاراتهم.

 

وفى ختام الاجتماع، وجه عاشور بأهمية تقديم السادة مستشاري الوزير بتلك الجامعات تقارير دورية تتضمن إنجازات الجامعة من دعم الشراكات الدولية، والأنشطة الطلابية، وآليات تطبيق الربط مع الصناعة، وكذا تنظيم المؤتمرات الدولية، وتفعيل زيارات الأساتذة الأجانب للجامعات بمصر، وغيرها من الإنجازات.

 

 

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