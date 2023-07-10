مصرع ربة منزل وإصابة نجلها تناولا طعامًا فاسدًا فى سوهاج

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة العسيرات بجنوب محافظة سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى العسيرات المركزي مفادها وصول كل من «هناء. ف. م. ع»، 49 سنة، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز «جثة هامدة»، ونجلها «حسين. ا. ح. ا»، 19 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، مصابًا بحالة إعياء وقيء «وتم تحويله للمستشفى الجامعي»، ادعاء تناول طعام فاسد معد بالمنزل منذ فترة.



وأفاد المصاب وشقيقه المدعو «أحمد. ا. ح. ا»، 29 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، بحدوث إصابة المذكورين، والتي أدت لوفاة الأولى عقب تناولهما «طعامًا فاسدًا» معدًا بالمنزل منذ فترة ونفيا الشبهة الجنائية.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.