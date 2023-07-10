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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع ربة منزل وإصابة نجلها تناولا طعامًا فاسدًا فى سوهاج

إسعاف
إسعاف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة العسيرات بجنوب محافظة سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى العسيرات المركزي مفادها وصول كل من «هناء. ف. م. ع»، 49 سنة، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز «جثة هامدة»، ونجلها «حسين. ا. ح. ا»، 19 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، مصابًا بحالة إعياء وقيء «وتم تحويله للمستشفى الجامعي»، ادعاء تناول طعام فاسد معد بالمنزل منذ فترة.


وأفاد المصاب وشقيقه المدعو «أحمد. ا. ح. ا»، 29 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، بحدوث إصابة المذكورين، والتي أدت لوفاة الأولى عقب تناولهما «طعامًا فاسدًا» معدًا بالمنزل منذ فترة ونفيا الشبهة الجنائية.

 

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

 

الأجهزة الأمنية ب البحث الجنائى ب الجهات المختصة الشبهة الجنائية القانونية المحضر اللازم المستشفى المركزى

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