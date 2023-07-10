أهداف 9 مبادرات للصحة العامة المنطلقة بتوجيهات الرئيس السيسي

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أهداف مبادرات الصحة العامة المنطلقة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت شعار "100 مليون صحة"، لافتة إلى أن المبادرات الصحية مستمرة فى كافة الوحدات الصحية والقوافل المتنقلة ضمن حملة "100 يوم صحة" حيث تستقبل المواطنين من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءًا.

مبادرة دعم صحة المرأة

وأشارت إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تهدف إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدى والأمراض المزمنة، حيث تستهدف الفتيات والسيدات بالكشف المبكر والعلاج بأحدث البروتوكولات العالمية بالمجان عن طريق العيادات الخاصة بالمبادرة.

مبادرة ضعف وفقدان السمع

بينما تهدف مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن علاج ضعف وفقدان السمع، إلى إجراء المسح السمعى وعلاج حالات فقدان السمع لدى الأطفال، حيث تستهدف المبادرة الأطفال حديثى الولادة بالفحص والتى تتم من خلال مراكز موزعة فى جميع أنحاء الجمهورية.

مبادرة صحة الأم والجنين

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية للأم طوال فترة الحمل وحتى 28 يوم بعد الولادة، للكشف عن الأمراض المنقولة من الأم للجنين مثل التهاب الكبد الفيروسى B، بكتيريا الزهرى، نقص المناعة البشرى HIV، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف السيدات الحوامل بالكشف والمتابعة عن طريق العيادات الخاصة بالمبادرة.

مبادرة فحص المقبلين على الزواج

وفيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، أكدت الوزارة، أن المبادرة تهدف إلى إجراء تحاليل طبية للكشف عن الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية، حيث تستهدف المقبلين على الزواج وتقدم لهم شهادة طبية صالحة لمدة 6 أشهر.

مبادرة قوائم الانتظار

وقالت الوزارة إن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، تهدف إلى إجراء العمليات الجراحية العاجلة للمواطنين بالمجان على نفقة الدولة أو تحت مظلة التأمين الصحى، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف المواطنين الذين يحتاجون لتدخل جراحى عاجل.

مبادرة اكتشاف وعلاج أورام الكبد

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج أورام الكبد تستهدف المصابون بتليف الكبد بالكشف والمتابعة بالمجان عن طريق العيادات الخاصة بالمبادرة.

مبادرة فيروس سى لطلاب المدارس الإعدادية



وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن فيروس سى لطلاب المدارس الإعدادية، تهدف إلى الكشف عن فيروس سى وعلاج المصابين به، كما تستهدف طلاب المرحلة الإعدادية حيث يتم الكشف عن الطلاب داخل المدارس من خلال فرق طبية متخصصة.

برنامج الرعاية الصحية لكبار السن

وقالت إن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، تهدف إلى الكشف عن الأمراض وتقديم الدعم النفسى والصحى والغذائى، كما تستهدف المبادرة كبار السن من 65 عاما فأكثر.

مبادرة الكشف وعلاج الأورام السرطانية

وأفادت وزارة الصحة والسكان، بأن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، تهدف إلى الكشف المبكر عن أورام الرئة والبروستاتا وعنق الرحم والقولون، حيث تستهدف المبادرة المواطنين من 18 عاما فأكثر، بالكشف والمتابعة والعلاج بالمجان عن طريق العيادات الخاصة بالمبادرة.

