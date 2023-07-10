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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليوم.. المفاوضات النهائية بين أردوغان وكريسترسون بشأن انضمام السويد إلى "الناتو"

أردوغان وكريسترسون
أردوغان وكريسترسون

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في فيلنيوس بليتوانيا، اليوم، لإجراء مفاوضات نهائية بشأن انضمام السويد إلى الناتو عشية القمة السنوية للحلف.

ونظم هذا الاجتماع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، الذي يأمل بأن يُرفَع خلاله فيتو تفرضه أنقرة التي تمنع منذ مايو انضمام ستوكهولم إلى الناتو. 

ويسعى "ستولتنبرج" إلى أن تُظهر الدول الـ31 الأعضاء في الحلف جبهة موحدة ضد روسيا، وقال الخميس إنه من الممكن تمامًا الحصول في ليتوانيا على قرار إيجابي من تركيا لناحية انضمام ستوكهولم.

من جهته، وعد الرئيس التركي، الجمعة الماضي، باتخاذ "القرار الأفضل، أيا يكُن"، في إشارة إلى أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة. 

أولف كريسترسون رجب طيب أردوغان مفاوضات انقرة ستوكهولم الناتو

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