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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ماستحملتش التعذيب" القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد زوج والدتها بالبساتين

جثة طفلة
جثة طفلة

"ما استحملتش التعذيب" هكذا بدأ شقيق ضحية البساتين حديثة أثناء مناقشته حول مقتل شقيقته على يد زوج والدته، حيث لقيت طفلة مصرعها على يد زوج والدتها - عامل رخام - عقب إقامة حفل تعذيب لها بسبب رجوعها المنزل متأخره.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من شرطة النجدة بوصول طفلة تدعى "ولاء" عمرها 11 عاما وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب ووفاتها متاثرة بإصابتها وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة الطفلة ترتدى كامل ملابسها.
تحريات المباحث

وبعمل التحريات تبين أن زوج والدتها اعتدى عليها بخرطوم بسبب خروجها المتكرر من المنزل وعودتها فى وقت متأخر، وألقى القبض على المتهم، ويقوم رجال المباحث باستكمال التحريات للوقف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

التحريات الأولية

ودلت التحريات الأولية فى واقعة مقتل طفلة على يد زوج أمها بمنطقة البساتين أن المتهم اعتدى عليها بحزام هى وشقيقها.

وأضافت التحريات أن المتهم عذب الضحية وشقيق الضحية أيضا مما تسبب فى إصابته بسحجات وجروح بمختلف أنحاء الجسم.

وقررت نيابة البساتين بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها.

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