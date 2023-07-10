"مارضيش يترافع عنه".. سر مقتل شخص على يد محامٍ بـ5 طعنات بالقليوبية

شهدت مدينة شبين القناطر بالقليوبية مشاجرة دامية بين شخصين راح ضحيتها شاب بـ5 طعنات دامية على يد محامٍ بسبب خلافات بينهما.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة شبين القناطر، بالعثور على جثة شخص مقتولًا عند منطقة طريق الصافورى بدائرة المركز، وبه عدة طعنات نافذة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة شخص مقيم بمنطقة العرب دائرة المركز وبه 5 طعنات نافذة بالجسد.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة محامي يبلغ من العمر 37 عاما، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة طعن كل منهما الآخر وأصيب المحامي بطعنة، وجرى التحفظ عليه، وحرر محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأنكر المتهم ارتكابه للواقعة مبررا أنها مشاجرة نشبت بينهما بسبب رفضه للمرافعة في قضية تخص المجني عليه.

تفريغ كاميرات المراقبة

وقام رجال مباحث القليوبية بقيادة اللواء نبيل سليم مدير الأمن بتفريغ كاميرات المراقبة حتى تمكنوا من تحديد هوية المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنوا من القبض عليه.

حل لغز القضية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من كشف لغز العثور على جثة أحد الأشخاص في ظروف غامضة بشبين القناطر، إذ تبين أن المتهم "محامي" يبلغ من العمر 37 عامًا، وتم القبض عليه، وجرى نقل الجثة للمستشفى وطلبت جهات التحقيق تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

قرار النيابة

وبإخطار النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وتكليف المباحث بمواصلة التحريات للوصول لسبب ارتكاب الواقعة.

التصريح بدفن الجثة

صرحت النيابة العامة بالقليوبية بدفن جثة المجني عليه وتسليمه إلى ذويه تمهيدا لدفنه.