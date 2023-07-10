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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل أولمبياد باريس.. هل يبدأ مسلسل الصدام بين صلاح واتحاد الكرة؟

محمد صلاح
محمد صلاح

تأهل منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بعد احتلال الفراعنة المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي استضافها المغرب.

وبدأ الحديث يكثر حول الثلاثي الذي يحددهم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للانضمام إلى قائمة كل منتخب من المنتخبات المشاركة في الأولمبياد بشرط أن يكون الثلاثي فوق سن الـ23.

وشهدت أولمبياد طوكيو التي أقيمت في صيف 2021 وشارك فيها منتخب مصر، تواجد الثلاثي محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش.

وغاب محمد صلاح عن المشاركة في البطولة بعد أن كان المرشح الأبرز للانضمام إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في الأولمبياد.

وجاء السبب وراء غياب صلاح، هو تزامن موعد انطلاق منافسات كرة القدم في الأولمبياد خلال شهر يوليو مع بدء فريقه ليفربول الاستعداد لبداية الموسم الجديد.

كما أن إدارة الريدز رفضت مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في الحدث العالمي الذي يُقام كل 4 أعوام، بداعي أن "مو" سيشارك مع المنتخب الأول بعد أشهر قليلة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويبدو أن الزمن يعيد نفسه، وسيكون من الصعب مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس ومن الممكن أن يحدث صدام جديد بينه وبين اتحاد الكرة، خاصةً أن المسابقة ستقام في يوليو عام 2024 بالعاصمة الفرنسية.

كما أن مشاركة صلاح مع المنتخب الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في يناير 2024 بكوت ديفوار، ستجعل من الصعب مشاركته في الأوليمبياد بناء على قرار من إدارة ليفربول التي ستحتاج اللاعب للاستعداد للموسم الجديد.

منتخب مصر الأوليمبي محمد صلاح اتحاد الكرة أوليمبياد باريس 2024

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