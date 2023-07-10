عايدة رياض تكشف سبب جرأة أعمالها الفنية فى البداية

كشفت الفنانة عايدة رياض، سبب الجرأة في بعض الأدوار التي قدمتها في السينما، مؤكدة أنها لم تشعر وقتها بهذه الجرأة.

وأضافت “رياض”، خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها وقتها كانت عائدة من فترة غياب عن السينما لثماني سنوات، ومرت خلالها بظروف صعبة وليست جيدة، مشيرة إلى أن الأقدر وضعتها تحت القطر وكانت تشعر بالظلم.

وأشارت إلى أن عودتها للفن جاءت بعد إلحاح شديد منها على زوجها الفنان محرم فؤاد، والذي منعها من الفن لغيرته الشديدة، مؤكدة أن ارتباطها به جاء بعد فشل قصة حب جمعتها بزميل لها بسبب اختلاف الديانة.

أول لقاء بينها وبين محرم فؤاد

وأكدت خلال الحلقة، أن محرم فؤاد تعرف عليها على المسرح حيث أنها كانت ترتدي زي فرعوني، وتقدم الفرقة، وبعد العرض صعد لكواليس المسرح وطلب منها تقديم حفله الغنائي وعندما أخبرته انها لم تقدم حفلات من قبل أكد لها أنه سيكتب لها الكلمات وهو ماتم.