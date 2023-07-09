محمد بركات: خطة لإعداد المنتخب الأوليمبي المصري لباريس 2024

أكد محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيكون هناك خطة لإعداد المنتخب الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية في باريس 2024 والتي تأهل لها من مشاركته في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت بالمغرب.

وكان المنتخب المصري قد خسر المباراة النهائية للبطولة أمام المنتخب المغربي المضيف بنتيجة 1 /2، لكنه كان قد ضمن التأهل لأولمبياد باريس بتأهله للنهائي، ومعه المنتخب المغربي الفائز باللقب ومنتخب مالي صاحب المركز الثالث، فيما سيلعب منتخب غينيا صاحب المركز الرابع مباراة ملحق للتأهل للأولمبياد.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية لقناة "صدى البلد" ،اليوم الأحد، إن المنتخب الأولمبي المصري حقق هدفه من البطولة بالتأهل لأولمبياد باريس، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا أداء قويا طوال مباريات البطولة.

وأضاف: "الجيل الحالي بالمنتخب الأولمبي المصري يملك العديد من اللاعبين على مستوى كبير من الموهبة، لافتا إلى أن المدير الفني البرازيلي ميكالي بصمته واضحة على أداء الفريق".

وأوضح أن الفترات المقبلة ستشهد الإعداد للمشاركة في أولمبياد باريس من خلال خطة كبيرة، وقال إن محمود صابر لاعب الفريق استحق الطرد في مباراة المغرب أمس السبت، دون تعمد منه وهو ما أظهرته اللعبة لكن اللاعب لم يكن يقصد الخشونة.

